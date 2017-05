Culemborgs restaurant TV-serie 'La Famiglia' gekocht door producent

CULEMBORG - Het Culemborgse café-restaurant De Horlogerie, bekend uit de drama-serie La Famiglia, is verkocht. De nieuwe eigenaar is de producent van de tv-serie, Lucio Messercola. Hij maakt van De Horlogerie ook daadwerkelijk een Italiaans restaurant. De producent laat weten dat de zaak vanaf eind mei is geopend voor het publiek.

De serie 'La Familia' gaat over een Nederlands-Italiaanse familie die te maken krijgt met cultuurverschillen en angstvallig probeert om een geheim te verbergen. In de serie heet het resaurant 'Il Baffo'. De producent heeft een iets andere naam gekozen voor zijn nieuwe restaurant: 'Il Monello', wat in het Italiaans 'boefje' betekent.

Italiaanse kok

'Er komt ook echt een Italiaanse kok in de keuken, een jonge talentvolle jongen uit Napels', aldus Lucio Messercola. De producent is met zijn 27 jaar ook relatief jong, maar heeft zijn eigen productiebedrijf. En hij heeft veel succes met ondermeer de tv-serie 'La Famiglia'. 'We zijn in onderhandeling over een vervolg van de serie, maar dat zal dan niet in mijn restaurant zijn. In de laatste aflevering wordt het gezin uit de serie namelijk uit het restaurant gezet'.

Wel heeft de producent plannen om eventueel een kookprogramma te gaan opnemen in het restaurant. 'Die zouden dan op een groot digitaal kookplatform kunnen komen. Maar dat is toekomstmuziek, eerst maar eens open voor het publiek.'