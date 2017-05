Keppelrun staat voor de allerlaatste editie

ULFT - Na tien jaar komt er einde aan de hardloopwedstrijd Keppelrun door de bossen nabij Hoog-Keppel. De lastige zoektocht naar sponsoren en het wegvallen van vrijwilligers zijn reden voor de organiserende Hessenrijders om te stoppen.

Met name het stoppen van een aantal vrijwilligers hakte erin. 'Daarmee verdwijnt eigenlijk de basis van onze organisatie', aldus voorzitter Irma van Hof van de Hessenrijders. 'Daarnaast wordt het steeds moeilijker om sponsors te vinden voor het evenement en die hebben we hard nodig. Dan is het een optelsom en na rijp beraad hebben we besloten dat de tiende editie de laatste wordt.' Op zondag 11 juni vindt de laatste Keppelrun onder de vlag van de organiserende Hessenrijders plaats.



Daar het de laatste editie is, hoopt de organisatie op bijzondere prestaties. Reden om deelnemers een bonus te geven bij het lopen van een nieuw parcoursrecord. Overigens is het nog niet gezegd dat er volgend jaar geen hardloopwedstrijd door de Keppelse bossen wordt georganiseerd. Bij voetbalvereniging HC’03 uit Drempt wordt gefilosofeerd over het overnemen van het evenement.