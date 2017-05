Zorghotel moet noodgedwongen stoppen

RHEDEN - Zorghotel De Valkenberg in Rheden, dat vakanties verzorgt voor mensen met lichamelijke of sociale beperkingen, moet om financiële redenen de deuren sluiten.

'Dit besluit is genomen vanwege de jarenlange negatieve exploitatie met geen zicht op een mogelijke positieve ontwikkeling binnen dit concept', legt bestuurder Florus van Dijk uit op de Facebookpagina van het zorghotel. Hij bedankt iedereen die zich voor De Valkenberg heeft ingezet.

Het monumentale landhuis aan de Arnhemsestraatweg waarin het zorghotel is gevestigd, werd in 1963 geschonken aan het Rode Kruis. In 2013 besloot de hulporganisatie zich terug te trekken en nam Stichting De Valkenberg het roer over.