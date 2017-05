Autospiegels vernield in Apeldoorn

Foto: Wikimedia Commons

APELDOORN - In de omgeving van de Strausslaan in Apeldoorn zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere autospiegels beschadigd.

Wijkagent Lucia Hettelaar vermoedt dat de vernielingen door een groep jongeren zijn gepleegd. Hettelaar vraagt gedupeerden digitaal aangifte te doen. Tips zijn welkom op 0900-8844.