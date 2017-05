VIDEO: Auto brandt uit in Aalten; bestuurder spoorloos

Foto: Jordi Deckert

AALTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto uitgebrand in Aalten. De auto lag in de berm en de bestuurder kon niet worden getraceerd. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de bestuurder, maar kon niemand vinden.

De brand kon worden geblust, de politie doet onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe het voertuig daar terecht is gekomen en hoe de brand is ontstaan.