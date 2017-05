Zo zag Hengelo eruit; fototegels met geschiedenis

HENGELO - In Hengelo, gemeente Bronckhorst, worden zaterdag elf fototegels geplaatst. Die tegels vertellen de geschiedenis van de plaats.

Veel is er in het huidige straatbeeld niet meer te zien van de historische plekken, maar ze hebben een belangrijke rol in de geschiedenis van Hengelo gespeeld.

De tegels zijn met elkaar verbonden door een wandelroute. Op de tegels zijn onder meer de zuivelfabriek, het tramstation en de muziekkoepel te zien.