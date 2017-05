Leven van de wind; 97 jaar en nog steeds molenaar

Foto: Omroep Gelderland

WENUM-WIESEL - Zijn dag kan niet meer stuk; Frits Vorderman uit Wenum is 97 jaar geworden op de Nationale Molendag. En dat komt goed uit, want al zijn hele leven lang zorgt hij ervoor dat de Oranjemolen in Wenum blijft draaien.

Zijn grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen; iedereen in de familie Vorderman draagt zorg voor 'hun' molen. Graan wordt er niet meer mee gemalen, maar omdat de molen in particulier bezit is wordt er goed voor gezorgd. Nationale Molendag Ook op Nationale Molendag is mijnheer Vorderman nog druk aan het werk. Hij vertelt met passie over zijn grote liefde. En hoewel zijn zoon nu echt verantwoordelijk is, draagt hij toch nog graag een steentje bij.