Brandweer redt kalfjes uit mestput

WEKEROM - In het dorp Wekerom in de gemeente Ede heeft de brandweer zaterdagochtend zeker twee kalfjes uit een mestput gered.

De beesten waren erin gevallen nadat een rooster het had begeven. Dat gebeurde rond 7.30 uur in een stal aan de Otterloseweg. De kalfjes stonden daarna tot aan hun buik in de drek.

De brandweer moest eraan te pas komen om ze eruit te takelen. Voor zover bekend hebben de dieren het er heelhuids vanaf gebracht.

Foto: Brandweer De Valk