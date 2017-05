Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Acht gewonden bij kettingbotsing op A12

De A12 van de Duitse grens naar Arnhem was dinsdag afgesloten bij knooppunt Oud-Dijk. De reden was een ongeluk waarbij drie vrachtwagens, een personenauto en een bestelbusje betrokken waren.

Beelden van de plek van het ongeval:

Bij de kettingbotsing vielen acht gewonden. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plaatse worden behandeld. Door het ongeval stonden op de A12 en de omliggende wegen lange files.

Zie ook: Acht gewonden bij groot ongeluk, A12 uren dicht

Leswagen raakt zwaar beschadigd

In het dorp Terschuur in de gemeente Barneveld gebeurde diezelfde dag ook een verkeersongeval. Hoewel daarbij geen gewonden vielen, werd ons bericht erover massaal gelezen. Het ging om een leswagen die achterop een personenauto was gebotst.

Foto: GinoPress

De kop-staartaanrijding gebeurde op de Rijksweg. In totaal waren er vier auto's bij betrokken. De leswagen raakte door de botsing zwaar beschadigd. De autorijschool wil niet reageren op het ongeval.

Zie ook: Leswagen knalt achterop personenauto

Vreemde tekens op muren en sloten

Is het het werk van inbrekers? Of is er iets anders aan de hand? Op zeker drie huizen in Putten zijn geheimzinnige tekens aangetroffen. Bewoners denken dat dit het werk is van dieven. Ze hebben de politie ingelicht.

Foto: WhatsApp-groep Buurtveilig Putten

De politie houdt voor de zekerheid een oogje in het zeil, zegt woordvoerder Ruud Visser. 'Omdat we de betekenis ervan niet kunnen duiden. Het blijft giswerk. Er wordt ook wel gezegd dat het een broodjeaapverhaal is.'

Zie ook: Wat zijn dat toch voor vreemde tekens op muren en sloten?