Radio Gelderland live vanuit Zutphen

ZUTPHEN - Radio Gelderland komt vandaag vanuit de Musea in Zutphen. Het Stedelijke Museum en Museum Henriëtte Polak zijn ondergebracht in het Hof van Heeckeren, een Rijksmonument uit de 17e eeuw.

Vrijdagavond werden de Musea Zutphen officieel geopend. De uitzending van Radio Gelderland begint om 10.00 uur.

De huisvesting van de Musea heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De gemeente Zutphen wilde namelijk in eerste instantie het Broederenklooster omtoveren tot cultuurcluster. Maar na veel politiek gedoe kwam dat plan in de ijskast en kwam het stadspaleis in beeld.