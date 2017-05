'Viskwekers slepen Wageningen Universiteit voor rechter vanwege aanpassen onderzoek'

WAGENINGEN - Drie viskwekers dagen de Wageningen Universiteit voor de rechter vanwege een aangepast rapport over kweekvissubsidie, dat schrijft Trouw.

Het gaat om een onderzoek uit 2010 over gesubsidieerde projecten voor het kweken van vis in de Peel. Viskwekers die al langer actief waren in de regio stapten toen naar de rechter omdat er volgens hen sprake was van oneerlijke concurrentie. De rechter stelde de kwekers in het ongelijk.

De rechter baseerde zich op een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Maar in de opgevraagde documenten ontdekten de viskwekers volgens Trouw een mailwisseling tussen een jurist van het ministerie van Economische Zaken en de onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Daarin suggereert de jurist dat in het onderzoek de conclusies beter geformuleerd zouden kunnen worden, ten faveure van het ministerie.

De krant publiceerde eerder al over de documenten, de Wageningen Universiteit heeft toen een onderzoek ingesteld. De uitkomst daarvan is nog niet openbaar. De rechtszaak dient eind deze maand in Arnhem. Tegen de krant zegt een woordvoerder van de Wageningen Universiteit, de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien.