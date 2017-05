Man in één nacht twee keer opgepakt voor rijden onder invloed

HEEREWAARDEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 59-jarige inwoner van Heerewaarden twee keer opgepakt voor het rijden onder invloed.

De man werd eerst aangehouden omdat hij van plan was te gaan autorijden, hij blies toen 820 ug/l. Dat is vier keer de toegestane hoeveelheid. De Heerewaardenaar kreeg een rijverbod en zijn rijbewijs werd ingenomen, schrijft de politie op Facebook.

De man werd door iemand opgehaald bij het bureau en stapte daarna opnieuw in zijn auto. Ook toen werd hij aangehouden, dit keer blies hij 725 ug/l. Daarnaast overtrad hij het rijverbod en stapte hij in zijn auto terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd.