Twee auto's in brand in Nijmegen

Foto: ViWa Media

NIJMEGEN - In Nijmegen zijn vrijdagavond twee auto's aan de Van Peltlaan in brand gevlogen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De auto's, een Audi TT en een Renault, stonden tegenover elkaar geparkeerd in de straat. Welke auto als eerste vlam heeft gevat is nog onbekend. De politie houdt rekening met brandstichting. De auto's zijn afgesleept. De politie onderzoekt de brand verder.