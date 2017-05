Minderjarige dief rukt mobieltje uit handen

Foto: Pexels

WIJCHEN - Een 28-jarige man uit Wijchen is donderdag beroofd van zijn mobiele telefoon. De diefstal gebeurde in de buurt van de Flamingostraat in Wijchen. De 16- à 17-jarige dief is spoorloos.

Het slachtoffer liep met zijn mobieltje in zijn hand over straat toen de dief de telefoon vastpakte. Er ontstond wat duw- en trekwerk tussen beide personen. De dief rukte vervolgens het toestel uit de handen van de eigenaar en rende weg. De politie Wijchen meldt op haar Facebookpagina dat de dader het slachtoffer waarschijnlijk gevolgd is vanaf het park aan de Zwanensingel. De dader is een blanke man van ongeveer 16 à 17 jaar. Hij is rond de 1.70 meter en heeft een slank postuur. De dief droeg een blauwe jas tot op de heup.