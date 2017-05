Derde nederlaag in vier play-offduels voor Achilles-vrouwen

Foto: Twitter Achilles'29

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 hebben vrijdag weer verloren in de play-offs. De ploeg van vertrekkend trainer Judith Thijssen ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen sc Heerenveen. Het betekende de derde nederlaag in vier play-offduels voor de Groesbekers.

Achilles'29 kreeg nog wel de eerste kans van de wedstrijd via Melanie Bross. Haar schot ging echter naast het doel van Lieke Huls. Het eerste schot op doel voor de bezoekers was wel meteen raak. Simone Kets was de doelpuntenmaakster. Tiny Hoekstra verdubbelde vlak voor rust de score (0-2). In de tweede helft kwamen de Groesbekers op 1-2 dankzij Jody Schellekens. De hoop op een punt werd binnen twee minuten de grond ingeboord. Kets maakte haar tweede van de avond en bracht de marge weer op twee doelpunten verschil. Dichterbij kwam Achilles'29 niet meer. Verliezerspoule De nederlaag heeft weinig gevolgen voor de play-offs. Achilles'29 zit met Telstar, PEC en Heerenveen in de zogeheten 'verliezerspoule'. Die bestaat uit de nummers vijf tot en met acht uit de competitie. Uit deze poule kan geen ploeg degraderen. De onderlinge wedstrijden bepalen alleen de eindstand in het klassement. Momenteel staat Achilles'29 voorlaatste. Zie ook: Achilles'29-vrouwen beginnen play-offs met nederlaag

Achilles'29-vrouwen herstellen zich tegen Telstar van nederlaag in play-offs

Vrouwen Achilles'29 verliezen weer in play-offs