Nieuw natuurtheater moet identiteit van Zeddammers versterken

Foto: Stichting Natuurtheater Zeddam

ZEDDAM - Aan het Gildepad in Zeddam wordt zaterdag om 16.00 uur het startschot gegeven voor de bouw van een openluchttheater. Dit natuurtheater moet plaats bieden aan zo'n 200 bezoekers. Stichting Natuurtheater Zeddam is de initiatiefnemer. In juli moet het opengaan.

Voor de bouw van het theater wordt gebruikgemaakt van de aanwezige natuurlijke helling. Er worden bankjes geplaatst. Grote bomen worden hierbij gespaard. Het podium kan worden aangepast aan het type evenement. Het natuurtheater moet vooral dienst doen als ontmoetingsplek of trefpunt. Ook moet het de Zeddamse identiteit versterken, aldus de initiatiefnemers. Er zijn 25 vrijwilligers vanuit verschillende verenigingen betrokken bij de realisatie ervan. Onder andere de Rabobank en gemeente Montferland hebben subsidies verstrekt.