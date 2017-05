Vliegenplaag zorgt voor veel overlast

WAGENINGEN - Ondernemers in Wageningen zijn niet blij. Ook dit jaar wordt het centrum van de stad weer overstelpt door vliegen. En ook nu zeggen ze hierdoor weer inkomsten mis te lopen. Om aandacht voor dit probleem te vragen hebben ze vrijdag hun jaarlijkse braderie 'Bevrijdings Braderie' genoemd. De gemeente is een onderzoek gestart om te kijken of er iets gedaan kan worden aan de vliegen.

'Het ziet op piekmomenten zwart van de vliegen. Het gaat echt om duizenden vliegen. Ze zitten op onze stoelen, tafels, parasols. Echt overal', vertelt Care Ooms, eigenaar van biercafé De Vlaamsche Reus in het centrum. 'We hebben er nu al twee maanden last van. En de gemeente kan er naar eigen zeggen niets aan doen.'

De gemeente erkent het probleem. 'De vliegen leggen eitjes in de Grote Kerk. Voorheen gebruikten we bestrijdingsmiddelen om ze tegen te gaan. Maar dat mag sinds enige tijd niet meer. We zijn nu aan het onderzoeken wat we hier tegen kunnen doen', meldt een gemeentewoordvoerder.

Vliegensoort bekend

Ook Dianne Dobbelsteen, mede-eigenaar van Brownies en Downies, heeft last van de vliegen. 'Alle ondernemers missen omzet hierdoor. Als een plek zwart van de vliegen ziet, ga je er als consument toch niet zitten!'

'Ik heb contact gehad met de gemeente hierover en ze zijn het aan het onderzoeken. Dat was twee maanden geleden. Toevallig heb ik afgelopen week nog gebeld met de gemeente en ze konden me in ieder geval zeggen om welke vlieg het gaat. Dus ik reken niet op een snelle oplossing.'

