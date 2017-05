Oud-burgemeester moet luxe boerderij uit

VOORST GEM VOORST - Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam, moet haar luxe woonboerderij in Voorst verlaten. Ze moet er van de rechter voor maandag uit zijn, dat meldt RTV Rijnmond.

De familie Verver is in 2016 failliet verklaard en de curator heeft de vorige maand de huur van de boerderij opgezegd. Wilma Verver was het daar niet mee eens, maar de rechter vindt dat de curator dat gewoon mocht doen.

Foto: RTV Rijnmond

Volgens de curator is het vreemd dat het echtpaar Verver de boerderij kan betalen, terwijl ze van een klein bedrag moeten rondkomen. Het echtpaar weigert te vertellen hoe ze aan het geld komen voor de huur van de boerderij.

De oud-burgemeester raakte financieel in de problemen na ruzie met de aannemer die haar huis had verbouwd