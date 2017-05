'O'G3NE was zo zuiver, alles klopte'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Als iemand weet hoe de drie zussen Lisa, Amy en Shelley - die samen O'G3NE vormen - zich donderdagavond voelden tijdens hun optreden in de halve finales van het Songfestival, is het Linda Wagenmakers wel. De Arnhemse stond zelf in 2000 op het podium met het nummer No Goodbyes.

'Het voelt alsof het dan moet gebeuren', zegt Wagenmakers in het programma De Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'Die energie gaat helemaal door je heen. Je hebt drie minuten om te doen wat je moet doen. Alles moet kloppen.' Het Songfestival werd gemiddeld door ruim 2,5 miljoen Nederlanders bekeken. Toen O'G3NE optrad, kwamen hier nog eens één miljoen kijkers bij. 'Vlak voordat je opkomt voel je het wel, al die kijkers. Dan moet je je echt focussen. Je doet het toch voor al die mensen. Zij moeten jou leuk vinden.' 'Alles klopte' De namen van de zusjes Vol werden donderdag uiteindelijk als negende genoemd. Daardoor staan ze zaterdag in de finale. Terecht, aldus Wagenmakers. 'Ze waren zo zuiver. Alles klopte. En het was live, hè! Je zag bij die andere kandidaten dat ze er door de zenuwen toch af en toe naast zaten.' Zie ook: O'G3NE: nu in Kiev, straks in Gelderland