Klompen en een eerlijk verhaal, Beltrum hoopt jury te overtuigen

BELTRUM - 'We vinden het hier allemaal heel gewoon hoor', zeggen Lissa Pape en Bas Hommelink. Toch is het best bijzonder wat het Achterhoekse dorp Beltrum doet. Daar is het samen met Garnwerd in Groningen en Witteveen in Drenthe genomineerd voor dorpsvernieuwingsprijs 2017.

Vanmiddag kwam de driekoppige jury naar Beltrum om met eigen ogen te zien hoe vernieuwend het dorp is. En dat gaat om een Beltrumse manier. De juryleden krijgen namelijk echte Beltrumse klompen. 'Eigenlijk wilden we jullie erop laten lopen, maar ik begrijp dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Dus krijgen jullie ze gewoon mee', lacht Hommelink.

In 2015 is de knop omgegaan

Na het overhandigen van de klompen geven Bas en Lissa uitleg.'Twee jaar geleden moesten er verschillende gebouwen gesloten worden zoals het verpleeghuis en het dorpshuis', legt Bas Hommelink uit. We hebben op 10 mei 2015 met alle inwoners van het dorp afgesproken dat we dat niet zouden laten gebeuren en dat we samen zouden opstaan om ons eigen dorp levend te houden'.

Jong en oud samen

Inmiddels is er een nieuw kulturhus, heeft de jeugd een eigen plek en zijn ook de oudste inwoners van Beltrum gewoon in Beltrum blijven wonen. 'Ze doen veel samen met de kinderen op de school', legt Lissa Pape uit. 'Met kerst maken ze soms samen kaartjes. En als kinderen nu al leren hoe ze met ouderen om moeten gaan dan is dat een voordeel. En de ouderen zien beweging, wat wil je nog meer?'

25 andere dorpen vielen af

De jury luistert aandachtig als de beide jongeren het verhaal vertellen. De bezoekjes aan Groningen en Drenthe zijn inmiddels al achter de rug en dus kan Beltrum uitblinken. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Vergrijzing en krimp hebben grote invloed op de kleine kernen, maar door op tijd te anticiperen blijven de dorpen leefbaar. Beltrum is hier volgens de jury een goed voorbeeld van. 25 Andere dorpen vielen af. Aan de dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van 2500 euro voor de winnaar.

'Waarin wij verschillen met de twee andere dorpen? Ik denk dat wij op heel veel verschillende vlakken samen ideeën hebben bedacht', zegt Hommelink. We hebben het over de zorg, wonen, jongeren, evenementen noem maar op. Volgens mij is dat in de andere dorpen niet zo. Maar ik heb daar ook niet zo goed in verdiept', zegt hij.

Prijs is leuk maar ook zonder prijs gaan we door

Waarom Beltrum de prijs gaat winnen? 'We hoeven niet te winnen', zegt Hommelink. 'Tuurlijk gaan we voor de eerste prijs want dat is toch een stukje waardering voor wat we doen als dorp. Maar ook al winnen we niet, we gaan gewoon door'.

Op 23 september wordt de winnaar bekend gemaakt.