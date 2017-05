Porsche rijdt water in

Foto: Wijkagent Ria Bernardus

BEMMEL - Aan de Lingewal in Bemmel is vrijdagmiddag een Porsche in rivier de Linge terecht gekomen. De bestuurder van de auto is niet gewond geraakt, zo meldt de politie.

In de Porsche zat alleen de bestuurder, die kon zelf naar de kant toe komen. Omstanders hebben wel hulp verleend aan de bestuurder, meldt wijkagent Ria Bernardus. 'Omstanders hebben een band geworpen, zodat de auto wat dichter bij de kant kwam. Zo kon de bestuurder met alleen natte voeten naar de overkant komen.'