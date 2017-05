NEC: Miraculeuze ontsnapping, Helmond of Emmen

NIJMEGEN - Er zijn nog drie scenario's over voor NEC dit seizoen.

De eerste is dat de Nijmegenaren miraculeus ontsnappen aan de play-offs om degradatie. Dan zal gewonnen moeten worden in Heerenveen. En bovendien moet Roda JC dan verliezen uit tegen Vitesse en moet Sparta punten verspelen uit tegen Go Ahead Eagles.

Als NEC geen van de twee concurrenten inhaalt en zeventiende wordt, wacht een tweeluik met Helmond Sport. Daar is voormalig NEC-assistent Roy Hendriksen nu de trainer.

Helmond verslagen?

Als Helmond wordt verslagen, wacht een beslissende confrontatie om een plaats in de eredivisie met de winnaar van Cambuur-MVV. Maar mocht NEC Roda of Sparta inhalen en zestiende worden, dan is Emmen donderdag de tegenstander. En als de ploeg uit Drenthe over twee wedstrijden wordt afgetroefd, valt de beslissing tegen NAC of Volendam. In alle gevallen begint NEC met een uitwedstrijd en mag het dan in de eigen Goffert worden afgemaakt.