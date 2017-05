Boswachter Henk blogt: Fascinerende dierengeluiden

In de natuur is het bijna nooit stil. Behalve de mens die met 7 miljard in getal zijn aanwezigheid vaak met hinderlijk geluid kenbaar maakt zijn er nog veel grotere aantallen dieren die soms verre van stil door het leven gaan.

In alle gevallen heeft het een oorzaak of reden want je bent simpelweg niet gebouwd om je geruisloos te bewegen. Je wilt contact maken met een soortgenoot of het laatste uur is geslagen en slaakt een kreet voordat het voor eeuwig stil wordt. Dierengeluiden hebben mij altijd gefascineerd, zo maakte ik als gozertje van acht dat ik ruim voor voedertijd in de nachtverblijven van de leeuwen in Diergaarde Blijdorp stond om het gebrul van de koning der dieren te horen. Toen jaren later in de Serengeti een wilde troep op een paar honderd meter van mijn tent een zebra had gedood kreeg dit geluid een totaal andere dimensie en hield het mij best een poosje uit mijn slaap.

Slaaptekort door geluid

Ook dichterbij zijn er dieren die uit je slaap houden of halen. Want je zal maar naast een kikkersloot wonen of zoals ik, te midden van een loofbos in de Hoge Veluwe waar ieder voorjaar honderden vogels aardig wat decibellen produceren. Je staat er niet bij stil maar de vogelconcerten in de loofbossen van West Europa zijn één van de meest spectaculaire van onze planeet.

Vroege Vogelconcert

Dit gegeven en het feit dat wij mensen ook oorstrelende geluiden kunnen produceren bracht mij op het idee om een samenspel te arrangeren tussen de gevederde zangers van het Park en een muziekensemble. Geen eenvoudige opgave want welke zichzelf respecterende muzikant is er zo gek om rond zes uur in de ochtend een gevoelige snaar te raken. Maar Vera, Peter, Adriaan en Jur die samen het strijkersensemble Quartet Quinetique vormen, maken geen punt van het tijdstip, de temperatuur en een openluchttheater dus op zondag 21 mei gaan zij tijdens het ochtendgloren deze unieke en experimentele muziekuitvoering samen met honderden vogels aan. De concertzaal wordt gevormd door de fundamenten van het door Helene Kröller-Müller zo gewenste Groot Museum en de eikenbossen van de Franse Berg.

Voor meer informatie over het Vroege Vogel Concert zie: www.hogeveluwe.nl

Foto: Henk Ruseler

Henk Ruseler (1959) werkt vanaf zijn 19e in de Veluwse bossen. Sinds 1980 woont en werkt hij in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hij verzorgt met enige regelmaat blogs voor BuitenGewoon.