DOETINCHEM - In het stadion van De Graafschap in Doetinchem wordt momenteel hard gewerkt aan het aanleggen van een nieuwe grasmat.

Deze zomer worden er in het stadion vijf wedstrijden van het EK voor vrouwen gespeeld. Daarom is ervoor gekozen om een geheel nieuwe grasmat in te zaaien.

16 juli is het eerste duel op De Vijverberg: Denemarken - België. Daarna volgen nog vier wedstrijden, waaronder een kwartfinale.

Zie ook:

KNVB over EK voor vrouwen