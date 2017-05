Jan Terlouw schrijft Boekenweek-essay

TWELLO - Jan Terlouw uit Twello schrijft het Boekenweek-essay van 2018. Het thema van de 83e Boekenweek zal 'natuur' zijn.

De schrijver ziet het helemaal zitten. 'De natuur, daar horen we bij, daar dragen we mede verantwoordelijkheid voor, die moet in al zijn rijkdom worden bewaard voor hen die na ons komen.'

Daarom wil de schrijver een breed toegankelijk essay schrijven. En Terlouw heeft verstand van de natuur, want voordat hij politicus was begon hij zijn werkende leven als natuurkundige.

Als schrijver schreef Terlouw onder meer Koning van Katoren, Oorlogswinter en Briefgeheim.