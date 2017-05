Dader en slachtoffer wapenincident Klarendal zijn Arnhemmers

ARNHEM - De man die donderdagavond een andere persoon met een wapen sloeg in Klarendal, is een 31-jarige Arnhemmer. Het slachtoffer is een 53-jarige plaatsgenoot. Dat meldt de politie vrijdag.

Het voorval gebeurde rond 20.00 uur op het kruispunt Kapelstraat - Oogstraat in de Arnhemse wijk Klarendal. Het 53-jarige slachtoffer werd met een kennis belaagd door de 31-jarige dader. Laatstgenoemde kwam aanrijden op een scooter die werd bestuurd door een nog onbekende vierde persoon.

De oorzaak van het conflict is nog onbekend. Bij het conflict zou de dader het slachtoffer met een vuurwapen hebben geslagen. Hierdoor brak de houder van het wapen af en viel zowel het wapen als de patronen op de grond.

Niet geschoten

Na het voorval gingen de dader en de scooterrijder er apart van elkaar vandoor. Het slachtoffer en zijn kennis namen het wapen mee en gaven dit aan de politie. Agenten arresteerden de dader niet veel later in de buurt. Ook werd er onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er niet geschoten is.

Het slachtoffer liep bij het conflict lichte verwondingen op. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te gaan. De scooterrijder is nog spoorloos.

Gijzeling

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een wapenincident in Klarendal was. Eerder deze maand hield in Klarendal een 57-jarige Arnhemmer in eerste instantie vier mensen gegijzeld. Twee gijzelaars werden vrijgelaten met een brief voor de politie. Na enkele uren werd de verdachte gearresteerd.

Volgens het Openbaar Ministerie was een diepe wrok tegen de overheid de reden van de gijzeling.

Zie ook: