Vitesse wil fraai seizoen in stijl afsluiten: 'verplicht naar onze supporters'

ARNHEM - Vitesse sluit het seizoen zondag af tegen Roda JC. Het moet een afscheid in stijl worden van een bijzondere jaargang.

Het duel in Gelredome valt samen met het 125-jarig bestaan van Vitesse. Henk Fraser denkt dat het mooie middag kan worden. 'Ik hoop dat het stadion vol is. Wat ik hoor komen er veel mensen op af. Het is extra speciaal nu we de beker gewonnen hebben. Er gaat zondag veel om de wedstrijd heen gebeuren. Dat moet mijn spelers inspireren hoop ik.'

Kleine kans

Fraser verwacht een scherpe ploeg. AZ ontvangt FC Utrecht. De Alkmaarders hebben één punt meer dan Vitesse dat nu zesde staat. 'We kunnen dus nog vijfde worden. Dat is financieel ook belangrijk voor de club. Het is een kleine kans denk ik, maar het kan. En ik wil sowieso altijd winnen. Maar vooral vind ik dat wij het verplicht zijn naar onze supporters om het seizoen goed af te sluiten.'

Vroeg klaar

Vitesse is na zondag klaar. Spelers hebben dan snel vakantie. Veel andere ploegen moeten nog door in de play-offs om Europees voetbal of tegen degradatie. 'Neem de situatie AZ. Ik zou er niet aan moeten denken om de play-offs zo te moeten ingaan. Dat is een hele uitdaging. Wij hebben een prijs en zijn daarom zo vroeg klaar. Dat is uiteraard best lekker.'

Besloten trainingen

Over de opstelling tegen Roda JC laat Fraser niets los. 'Ik heb het mijn spelers ook nog niet verteld', reageerde de succescoach met een glimlach na opnieuw een besloten training in Gelredome. Fraser vertelde al eerder dat hij dat volgend seizoen waarschijnlijk standaard gaat invoeren met het oog op het Europese programma van Vitesse. 'Ik denk dat het heel normaal is om minimaal één keer per week besloten te trainen. In het buitenland is het één keer per week openbaar. '

Vermoedelijke opstelling: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba Baker, Foor; Rashica, Van Wolfswinkel en Tighadouini