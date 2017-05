Kevin Diks keert terug naar Fiorentina: 'ik wil mijn kans pakken in Italië'

ARNHEM - Kevin Diks praat de komende dagen met de clubleiding van het Italiaanse Fiorentina over zijn toekomst. 'Ik kom met mijn eerste prijs terug in Florence.'

De Apeldoorner werd het afgelopen half jaar gehuurd door Vitesse. In Arnhem kreeg Diks weer de speeltijd die hem tijdens de eerste seizoenshelft in Italië nog niet werd gegund. 'Ik praat deze week met de club en dan ga ik weer terug', aldus de 20-jarige rechtsback na de besloten training vrijdag in Gelredome.

Nieuwe coach

'Ik heb niet voor niets getekend bij Fiorentina en ga ook het liefst weer naar Florence. Ik wil mijn kans pakken. Het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Er komt een nieuwe coach en als zij komend seizoen toch willen dat ik weer verhuurd wordt aan een andere club doe ik dat ook met veel plezier.'

Appjes van Fiorentina

Diks zegt veel geleerd te hebben de afgelopen vier maanden bij Vitesse. 'Ik heb meer ervaring nu. Heb veel minuten gemaakt en een prijs gewonnen. Voor het eerst in mijn carriere. Dat brengt wel wat mee moet ik zeggen. En het is lekker dat het bij mijn oude club Vitesse gebeurd is. Ik kreeg ook wat appjes van een paar spelers van Fiorentina. Het wordt wel gewaardeerd daar.'

Jubileumshirt

Vitesse is van plan zondag 14 mei groot feest te vieren tijdens het 125-jarig bestaan van de club. Dat is uitgerekend tijdens het laatste competitieduel in de eigen Gelredome. Vitesse zal met een nog geheim jubileumtenue voor de dag komen en rondom het duel met Roda JC worden tal van activiteiten georganiseerd.

'Belangen even groot'

Het duel met de Limburgers is direct ook de laatste wedstrijd van het seizoen, omdat Vitesse de KNVB-beker al won ten koste van AZ. 'Wij willen nog die vijfde plaats', zegt Diks strijdbaar. 'Roda wil uit de nacompetitie blijven. Dus de belangen zijn even groot. Wij hebben namelijk ook ons ding te doen.'