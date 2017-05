Hootchie Koe Festival houdt stevig vast aan identiteit

VARSSEVELD - Op een pittoresk weiland met bijbehorend vijvertje nabij het dorpshart van Varsseveld wordt Hootchie Koe opgebouwd. Hoewel er meer muziek en cabaret dan vorig jaar te zien is, wil de organisatie van het festival vooral vasthouden aan de kleinschaligheid.

'Vorig jaar was het een grote chaos', vertelt organisator Joost de Gier over de opbouw. 'Dit jaar is de chaos heel iets kleiner, want we hebben een dag extra gekregen om op te bouwen.' Rondom museumboerderij het Hofshuus staat bezoekers twee dagen theater, muziek en voedsel uit de buurt te wachten.

'Wij vullen die sfeer in met allerlei attributen die erbij passen', aldus mede-organisator Marco van der Aar. 'Het hoofdpodium is midden in het weiland, de koeienflatsen liggen er nog, dus ik denk dat Hootchie Koe de naam waarmaakt.'

'Kleinschalig festival'

De tweede editie van Hootchie Koe staat niet gelijk aan een grote groei. 'We willen het een kleinschalig festival houden', vertelt De Gier. Hij verwacht meer dan duizend bezoekers per dag te verwelkomen, maar met name het nauwe contact met Varsseveld is volgens hem van belang.

'Het hele dorp helpt mee met de organisatie. De scholen zijn bezig geweest. De hele middenstand en industrievereniging steunt ons met sponsoring of materialen. Dat is wel de identiteit van Hootchie Koe.'