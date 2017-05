'Die mensen doen ook hun werk', veel begrip voor boeren op de weg

ARNHEM - 'Die mensen doen ook hun werk.' Dat is de teneur van veel reacties op onze Facebookpagina over trage landbouwvoertuigen op de weg.

Aanleiding was een oproep van woordvoerster Caroline van der Plas van varkenshoudersvakbond NVV. 'Zit er een tractor voor u op de weg? Niet boos worden, niet toeteren, niet jagen. De boer is bezig met ons voedsel', schreef ze op Facebook. Haar bericht is in nog geen twee dagen tijd ruim 1800 keer gedeeld en kreeg meer dan 1600 likes.

Conny van Mook reageert: 'Rij regelmatig op provinciale wegen en ja als ik een tractor voor me heb, denk ik ook wel eens "sla alsjeblief af dat ik door kan" maar ik ga me niet "op zitten vreten" want ook zij moeten hun werk doen!!'

Abel Stok valt haar bij: 'Net als andere weggebruikers, zijn "ze" aan het werk. Dus houdt rekening met elkáár.'

En Fien van Zadelhoff: 'Wees blij dat ze er rijden, daardoor hebben wij te vreten!'

Naar de passeerhaven

Toch vinden ook diverse mensen dat boeren best wat vaker een passeerhaven kunnen opzoeken. Ria Van Bennekom van Arnhem: 'Die "vervelende tractor" kan ook af en toe in zijn spiegel kijken en als er veel auto's achter hem zitten dan gewoon even voorbij laten gaan. Kost misschien 2 minuutjes en het levert zoveel begrip op.'

Monique Urbaan is het roerend met haar eens. 'Sorry hoor. Maar ik word wél geïrriteerd als ik al 7 km achter zo'n ding zit en er een 5km lange sliert auto's achter zit en de tractor keer op keer de passeerhaven VOORBIJ rijdt! Dat is boosheid oproepen en helaas gebeurt dit iedere keer. Dus veel boosheid is simpel te voorkomen!!'

