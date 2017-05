Arnhemse ondernemer verdacht van hulp aan fraudeur uit Tilburg

Foto: Omroep Gelderland (Archief)

ARNHEM - Een 42-jarige Arnhemmer heeft een inwoner van Tilburg in staat gesteld om mogelijk jarenlang fraude te plegen. Dat denkt het Openbaar Ministerie. De 31-jarige man uit Tilburg is maandag aangehouden en zit vast. Zijn vriendin is ook opgepakt.

De Tilburger wordt onder meer verdacht van het sturen van spammails en de verkoop van codes waarmee gegamed kan worden. Het zou hem in acht jaar tijd ruim drie miljoen euro hebben opgeleverd. De fiscale opsporingsdienst FIOD kwam via de Arnhemse ondernemer bij de man uit Tilburg uit. De dienstverlener uit Arnhem zou allerlei constructies verkopen die de fraude en het witwassen konden verhullen. Tegen hem loopt al een rechtszaak.