Met lening langer thuis blijven wonen in gemeente Rheden

RHEDEN - Ouderen die zolang mogelijk thuis willen blijven wonen maar geen geld hebben om het huis aan te passen, kunnen straks mogelijk aankloppen bij de gemeente Rheden voor een lening. Rheden is van plan om de Blijverslening in te voeren.

Het geleende geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een extra toilet op de eerste vierdieping of een rolstoelvriendelijke badkamer. De gemeente wil tot en met 2021 een miljoen euro beschikbaar stellen. Tegen een lage rente kunnen inwoners bij de gemeente geld lenen om een verbouwing te betalen.

Zoals de plannen er nu uitzien kunnen straks alleen inwoners van 55 jaar of ouder met een koophuis hier gebruik van maken. Er kan vanaf minimaal 2500 euro geleend worden en afhankelijk van de hoogte moet dit bedrag binnen tien tot twintig jaar worden terugbetaald.

Met de lening hoopt de gemeente dat inwoners zelf het initiatief nemen hun huis ‘levensloopgeschikt’ te maken en zich tijdig voorbereiden op het wonen met fysieke gebreken. De lening is volgens de gemeente voor preventieve maatregelen.

Ouderen die plotseling zichzelf niet meer kunnen redden in huis kunnen eventuele aanpassingen blijven aanvragen bij de gemeente via de WMO. Daar is geen lening voor nodig.