'Gemeenten moeten stoppen met ontwikkeling stemapp'

BEMMEL - De SP wil dat gemeenten stoppen met de ontwikkeling van een stemapp. Lingewaard en vier andere gemeenten willen de app gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Het gaat om een experiment. De gemeenten benadrukken dat ze zich aan de wet houden. Er wordt gewoon, ouderwets, met het rode potlood gestemd. Bij de app gaat het om een schaduwverkiezing.

Op eerdere vragen van Kamerlid Ronald van Raak zei minister Plasterk dat hij niet gelukkig is met de proef. Hij vindt dat de gemeenten voorbarig handelen. Gemeenten zeiden daarna dat ze gewoon doorgaan met de ontwikkeling van de app.

Waarom geld besteden aan iets wat niet mag?

Van Raak wil dat Plasterk ingrijpt. 'Het is wettelijk gewoon niet toegestaan. We stemmen met potlood en papier, omdat stemmen via internet of telefoon niet veilig is. Stemcomputers zijn al niet veilig. Ik vind het heel opmerkelijk dat gemeenten geld besteden aan iets wat nooit gebruikt zal mogen worden', zegt de SP'er tegen Omroep Gelderland.

En dat het 'slechts' om een schaduwverkiezing gaat, maakt Van Raak niet uit. 'Van de AIVD moesten we zelfs stoppen met het tellen van stemmen via apparaten die verbonden zijn met internet, omdat het niet veilig is.'

Van Raak wil van Plasterk weten waarom gemeenten de app ontwikkelen en is ook benieuwd welke bedrijven erachter zitten.

