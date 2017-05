Fikkie stoken loopt uit de hand, tieners rennen hard weg

'S-HEERENBERG - Twee jongens van 15 jaar en een van 14 jaar uit 's-Heerenberg hebben bekend dat zij donderdagavond brand hebben gesticht in bosjes bij de Korensingel in hun woonplaats.

Een voorbijganger zag rond 19.25 uur brand tussen de struiken. Die kon vrij snel worden geblust. Uit onderzoek bleek dat kort voor de brand drie jongens in deze bosschage waren geweest en even later hard wegrenden.

De jongens van 14 en 15 jaar werden herkend. Agenten zijn naar hun woningen gegaan. Daar bekenden ze de brand te hebben aangestoken. Omdat deze te groot werd, zijn ze vervolgens weggerend.

Gezien de leeftijd van de jongens en het feit dat er weinig schade is, worden de jongens naar Bureau HALT doorverwezen voor een passende straf.