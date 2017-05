Loesje wil de wereld een beetje beter maken

ARNHEM - Ze is al bijna 35 jaar en iedereen kent haar. Loesje uit Arnhem. Loesje van de posters, agenda's, boekjes en T-shirts presenteert een nieuwe bundel met spreuken.

Een van de mensen die aan Wacht niet op jezelf, knal eruit hebben gewerkt is de Belgische Kaat.

Ze kwam in Arnhem terecht vanwege haar studie sociaal-cultureel werk. 'In België is Loesje ook actief en in Gent was ik bij Loesje betrokken. Toen ik vanuit de studie de mogelijkheid kreeg in Arnhem bij Loesje stage te lopen, heb ik die kans gegrepen', legt ze uit.

Ze heeft het hier erg naar haar zin. 'Ik mis eigenlijk alleen de mayonaise.'

Luister hier het interview dat Rob Kleijs met Kaat had terug en waarin Kaat vertelt waarom Loesje Loesje heet:

'We willen dat mensen nadenken'

De studie past bij wat Loesje beoogt, zegt de Vlaamse. 'Sociaal-cultureel werk probeert door allerlei techniekjes de maatschappij te veranderen. Loesje wil de wereld ook een beetje beter maken. Mensen zien onze posters, moeten glimlachen en denken dan: wat staat er eigenlijk en wat vind ik er zelf van? Althans dat proberen wij.'

Het maken van de teksten voor de posters, de boekjes, kleding en agenda's is een creatief proces. Kaat: 'Je moet er wat voor doen, maar je doet het niet alleen en we inspireren elkaar.'

Loesje komt ook onder de mensen voor ideeën, legt de inwoonster van Lent uit: 'We gaan langs bedrijven, scholen, buurthuizen en andere organisaties. Dan schrijven we samen teksten voor posters, over het werk of een specifiek thema.'

Wat is het geheim van een goede posterspreuk? Kaat: 'Een goede tekst moet vooruitstrevend zijn en er moet humor in zitten.'

Loesje in het buitenland

Arnhemse Loesje is ook in het buitenland actief, in meer dan dertig landen. De essentie is overal hetzelfde. Kaat: 'Loesje is positief en wil de wereld verbeteren. De teksten zijn in de eigen taal, de humor verschilt per land natuurlijk, maar in ieder land is de handtekening hetzelfde. Maar het uitspreken van de naam Loesje lukt niet overal, hahaha.'