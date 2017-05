Buitengewoon Radio: Bosuilen leiden verborgen leven in Speulderbos

ERMELO - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Deze keer is hij op pad met Monique Zondag, boswachter van Staatsbosbeheer. Ze bezoeken het sprookjesachtige Speulderbos.

Bosuilen

Bosuilen zijn in deze tijd van het jaar druk bezig met het opvoeden van hun jongen. De eerste uiltjes zijn al in februari uit het ei gekropen. Op de takken rond hun nest gaan de jonge bosuiltjes voor het eerst op ontdekkingstocht. In het Speulderbos bij Ermelo voelt de bosuil zich prima thuis. Toch zie je de 40 cm grote uilensoort zelden. "De uil leidt een verborgen leven", legt boswachter Monique Zondag uit. "Zelfs als je weet waar een uil zit, moet je heel goed kijken." De bosuil gaat hoog in een boom bijna op in zijn omgeving. "Je kunt de uilen dan ook beter horen dan zien."

Wildarena

Net als veel andere dieren in het Speulderbos is de bosuil met name 's nachts en in de schemering actief. Dat is ook het moment dat de edelherten, reeën en wilde zwijnen tevoorschijn komen. Zullen ze zich vandaag laten zien? Om zoveel mogelijk kans van slagen te hebben, neemt Monique Laurens mee naar Wildarena de Witte Hoogt. De arena is te bereiken via een slingerend pad tussen de 'dansende' bomen van één van de oudste bossen van Nederland door.

Vliegend hert

In dit prachtige mystieke gebied zijn naast haar glanzende sparren, bemoste eiken, varens en vergane stammen nog twee soorten bos te vinden. Het lichte bos, met grove dennen, berken en eiken. En het donkere bos, waar douglas- en fijnsparren en Amerikaanse eiken groeien. Elk type bos trekt andere bewoners aan. Zo vind je in het Speulderbos het zelfdzame vliegend hert. Deze reuzeninsecten komen maar op een paar plaatsen in ons land voor. De grootste kans om de keversoort te zien, heb je tijdens de paartijd in juni.





Monique laat Laurens zien dat er ook in het voorjaar paddenstoelen in het bos te vinden zijn. De tonderzwam is een schimmel die groeit op dood hout. Omdat veel dood hout in het Speulderbos blijft liggen, is ook de tonderzwam hier volop aanwezig. De paddenstoel ziet eruit als een afdakje aan een boom.

