Ron de Groot: zondag half vijf weten we meer

NIJMEGEN - NEC kan nog ontsnappen aan de play-offs om degradatie.

Maar daarvoor is de ploeg van trainer Ron de Groot afhankelijk van puntenverlies van Roda JC en Sparta. "We weten wat me moeten doen. Zelf drie punten pakken en dan met een schuin oog kijken naar wat de anderen doen. We hebben een goede week gehad. We hebben bepaalde accenten gelegd. We willen doorkomen over de vleugels, maar ook de diepte achter de laatste linies benutten. Heerenveen moet ook nog een punt halen voor de play-offs. Maar wij gaan van onze eigen kracht uit. Wat Heerenveen wil of doet, dat zien we dan wel."

De overwinning heeft wel wat gedaan met de selectie. "We pakken meer initiatief aan de bal. We moeten meer de ruimte zoeken aan de andere kant en zeer zeker ook in de diepte, dat we kansen creëren. We zijn van de week wel naar Helmond-Almere geweest en gaan ook naar RKC-Emmen. Je moet je overal op voorbereiden. Maar zondag om half vijf weten we hoe we ervoor staan."