Mo Rayhi begrijpt dat hij ernaast staat bij NEC

NIJMEGEN - Mo Rayhi is zijn basisplaats kwijt bij NEC, maar daar doet de aanvaller niet moeilijk over.

"Never change a winning team. Het is wel terecht."

"Het was een goede teampresentatie en een goede overwinning. Ik was heel blij voor het team dat ze drie punten pakten. Als we hiermee in de eredivisie blijven, ben ik daar tevreden mee. Ik heb een schorsing van twee wedstrijden gehad en dat heb ik aan mezelf te danken. Nu is het zaak om terug in het team te komen, maar het belangrijkste is dat de club in de eredivisie blijft."

"Het wordt lastig, maar er is nog kans. Als het zondag niet gebeurd, moet het in de aankomende twee weken gebeuren. Ik heb al twee jaar in de eerste divisie gespeeld, dat wil ik liever niet meer."

Mo Rayhi brak door onder de ontslagen trainer Peter Hyballa. "Ik heb hem bedankt voor alles, maar verder geen contact meer gehad. Nu moet ik focussen op de club en met de nieuwe trainers zorgen dat wij erin blijven. Ik heb ze vorig jaar met het eerste elftal gehad met Faber en ook toen ik in het begin met Jong NEC heb meegedaan."