Bokser Peter Müllenberg slaat grote titeltoernooien over

ARNHEM - Amateurbokser Peter Müllenberg laat dit jaar de grote titeltoernooien aan zich voorbijgaan. De 29-jarige Arnhemmer heeft voor onbepaalde tijd een rustpauze ingelast.

Müllenberg ontbreekt mede door privé-omstandigheden bij de NK in Rotterdam (in mei), de EK in Oekraïne (in juni) en de WK in Duitsland (in augustus/september).

Voor Müllenberg kwam vorig jaar een droom uit met zijn deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij strandde in de achtste finales.

De Arnhemmer won onlangs nog wel het Felix Stamm-toernooi in Warschau, maar heeft er nu voor gekozen om even bij te komen van zijn drukke boksprogramma in het afgelopen jaar.