Trots op Gelderland uitzending 16 mei

ARNHEM - Trots Op Gelderland: van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden.

Bij de Betuwe denk je al snel aan bloeiende fruitbomen en sappig vers fruit dat je in een kraampje langs de weg koopt. In deze aflevering kijken we bij Fruitcoöperatie Fruitmasters in Geldermalsen hoe al dat lekkere fruit, via hen, op onze fruitschaal terecht komt.

Brood koop je al lang niet meer alleen bij de bakker, maar ook in de supermarkt. En ook de afbakbroodjes en croissantjes die je op zondag in je oven schuift, komen ergens vandaan. Rademaker uit Culemborg maakt machines voor industriële bakkerijen waar die broden, afbakbroodjes, croissantjes en nog veel meer in grote hoeveelheden gemaakt worden.