Boer dreigt biologische licentie te verliezen

GROENLO - De Groenlose boer Chris Bomers dreigt zijn biologische licentie kwijt te raken, door een innovatieve vloer die in zijn ‘Koeientuin’ ligt. Hij vraagt Europa een uitzondering te maken op de regelgeving, anders mag hij geen biologische melk meer verkopen.

'Het probleem is dat wij de Koeientuin vanwege de eisen van de biologische landbouw in moeten strooien', aldus melkveehouder Chris Bomers. Dat houdt in dat hij stro of zaagsel over de ondergrond moet verdelen. 'Wij hebben een comfortabele mat van ongeveer tien centimeter rubber.'

De eisen voor een biologische stal zijn dat de koeien droog en comfortabel moeten liggen en dat is volgens de boer het geval in zijn innovatieve stal. 'Wij zouden graag een individuele ontheffing willen krijgen voor deze casus. Volgens mij liggen de koeien er aardig comfortabel bij.' Bomers is de eerste Nederlandse boer die experimenteert met een rubberen ondergrond.

Overheid kan niet veel doen

De Nederlandse overheid heeft aangegeven niet veel te kunnen doen voor de Groenlose boer. 'De staatssecretaris zelf, Martijn van Dam, betreurt het ook dat de Koeientuin niet mag, maar hij verwijst naar de Europese voorschriften voor biologische landbouw', aldus Bomers. 'Dus nu moeten we bij de Europese politiek zijn, om hen ervan te overtuigen van het feit ik de biologische status dreig te verliezen.'

Wanneer de licentie vervalt, mag Bomers zijn melk niet meer als ‘biologisch’ verkopen, wat inhoudt dat hij zijn melk voor een gangbare melkprijs weg moet doen. 'Dat kan absoluut niet uit.' De vraag voor Bomers is of de uitzondering op tijd komt. 'Ik betwijfel het, maar ik hoop het.'