Weg met die illegale caravanstallingen!

BEMMEL - Lingewaard is helemaal klaar met de illegale caravanstallingen in de gemeente. Het college wil dat de kassen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld: voor glastuinbouw.

Weinig urgentie om glastuinbouw te beginnen

Lingewaard probeert al jaren verwoed om de glastuinbouw in de gemeente een boost te geven. Voorheen onder de naam Bergerden en sinds vorig jaar onder de noemer Next Garden. Maar zo lang eigenaren van kassen caravans stallen, voelen ze volgens het gemeentebestuur weinig behoefte om te beginnen met glastuinbouw. Daarom gaat de gemeente dat nu aanpakken.

Een jaar respijt

In 2011 besloot het college al om handhavend te gaan optreden. Sindsdien zijn er tachtig controles geweest en er is al gedreigd met dwangsommen. Vorig jaar kregen de ondernemers nog een jaar extra tijd om 'in beweging te komen'.Het gemeentebestuur snapt ook wel dat sommige ondernemers met de stallingen begonnen zijn 'omdat het bedrijf dreigde ten onder te gaan'. Sommigen kregen dan ook een gedoogbeschikking, andere staakten hun illegale stallingen.

Maar nu er na een jaar nog steeds weinig veranderd is wordt Lingewaard strenger. De ondernemers krijgen nu een brief waarin de gemeente aankondigt dat ze handhavend gaat optreden. Daar kunnen ze ook nog tegen in beroep gaan.

