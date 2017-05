Open Dag Hulpdiensten Culemborg

Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - Zelf de rook bij een brand ervaren in een tent of een tripje maken naar boven in een hoogwerker? Het kan komende zaterdag allemaal bij de open dag van de hulpdiensten in Culemborg.

Er zijn verschillende demonstraties, zoals het open knippen van een auto na een ongeluk. Kinderen mogen zelf met een brandspuit aan de gang en er zijn voertuigen van de gemeente te bezichtigen. Je kunt ook meevaren met de reddingsbrigade, die ook nog eens op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. De open dag is aan de Triosingel 34 in Culemborg en duurt zaterdag van 11.00 – 15.00 uur.