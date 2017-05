Concert Rolling Stones zo goed als uitverkocht

ARNHEM - Het concert van de Rolling Stones in stadion GelreDome in Arnhem op 15 oktober is zo goed als uitverkocht. De verkoop begon om 10.00 uur op de site van Ticketmaster.

's Morgens verscheen al snel een melding op de site dat er geen kaarten meer waren; alle kaarten waren gereserveerd. Maar omdat kopers een reservering ongedaan kunnen maken, kunnen deze later weer in de verkoop komen. 'Geluksvogels kunnen nog aan een kaartje komen', zegt een woordvoerder.

Afgelopen woensdag was al een deel van de kaarten in de verkoop gedaan voor houders van een bepaalde creditcard. Die kaarten waren in no-time verkocht.

De Europese No Filter-tour van Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ron Wood begint op 9 september in Hamburg en eindigt een week na het optreden in GelreDome in Parijs.

Met vader van 76 naar de Stones

Patrick Struijker Baudier uit Nijmegen heeft wel kaarten voor het concert in GelreDome. Hij had in de voorverkoop al toegeslagen. 'Via de speciale Stones-app. Die kon iedereen downloaden, zo maakte je ook kans op kaarten.'

Patrick (43) gaat met zijn vader van 76. 'Dat is eigenlijk al traditie sinds '91. Sinds die tijd pikken we elke tour wel een concert mee. Een uitje. Geweldig.'

Luister naar het gesprek met de Nijmeegse Stones-fan: