Blauwalg aangetroffen in Winterswijk

Foto: Waterschap Rijn & IJssel

WINTERSWIJK - In een vijver in Winterswijk is donderdagmiddag blauwalg vastgesteld. Zowel mensen als dieren moeten contact met het water vermijden.

Het gaat om de Berkhofvijver aan de Marga Klompéstraat. Op foto’s is een aanzienlijke hoeveelheid algen te zien, na controle van het water bleek het om blauwalg te gaan. Er drijft een olieachtige laag op het water, dat er uitziet als een groene smurrie. Indien mensen of dieren toch in contact zijn gekomen met water uit de vijver moeten zij zich zo snel mogelijk afspoelen. Bij inname van het water of klachten wordt een bezoek aan de huis- of dierenarts aangeraden.

