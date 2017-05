'Papa staat vandaag voor de klas'

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Scholengroep Conexus in NIjmegen zit zo in de knel dat aan ouders wordt gevraagd om voor de klas te staan. Dat bevestigt bestuurder Toine Janssen na berichtgeving in het AD. Probleem is het grote tekort aan invalleerkrachten voor de basisscholen van Conexus.

'Enkele weken geleden hebben we al kinderen weg moeten sturen', vertelt Janssen vrijdag. Hij stuurde deze week een brief aan de ouders met daarin zijn oproep. Vooral tijdens griepgolven zijn er onvoldoende invallers. Bovendien wordt het lerarentekort steeds groter omdat er te weinig studenten aan de lerarenopleiding pabo beginnen om de uitstroom van oudere leraren te compenseren. Het is overigens niet de bedoeling dat de ouders die geen papieren hebben les gaan geven. Ze moeten de leerlingen opvangen omdat sommigen niet naar huis kunnen. Die kinderen hebben dan geen ouder of oppas.