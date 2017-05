Wéér zo'n irritante tractor voor je? 'Word niet boos!'

KOOTWIJKERBROEK - 'Zit er een tractor voor u op de weg? Niet boos worden, niet toeteren, niet jagen. De boer is bezig met ons voedsel.' Die oproep deed Caroline van der Plas woensdagavond op Facebook. De oproep is al meer dan 1600 keer gedeeld en kreeg ruim 1500 likes.

Van der Plas is woordvoerster van de Nederlandse Vereniging Varkenshouders (NVV) in Barneveld. 'Ik ken veel boeren en werk veel boeren', vertelt ze. 'Via Boerburgertweet breng ik boeren in contact met burgers.'

'Mensen zijn vaak zo boos'

'Boeren krijgen niet de waardering die ze verdienen. Ik kom voor ze op. Tijdens de grasoogst hebben ze veel te maken met veel agressie, vingers omhoog, toeteren en jagen', stelt Van der Plas. 'Mijn boodschap is: rustig reageren op alles. Mensen zijn vaak zo boos.'

'Ik wil de mensen bewust maken dat boeren bezig zijn met ons voedsel. Wij kunnen werken omdat zij voor ons eten zorgen.'

Van der Plas is blij dat haar boodschap zoveel steun krijgt. Zeker voor de boeren. 'Het zit diep bij hen.'