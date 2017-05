Duizenden euro's cash ontdekt bij onderzoek naar inbraak

EEFDE - In de auto van een 38-jarige Duitser zijn donderdagavond duizenden euro's aan contant geld gevonden. De politie werd getipt dat er iemand over de Zutphenseweg in Eefde liep met een koevoet onder zijn arm.

Daarna zou hij in een zwarte Audi zijn gestapt. De koevoet en een klauwhamer werden uiteindelijk gevonden in de heg van een huis in de buurt. De Duitser werd ontdekt bij de zwarte Audi. In de auto lagen tientallen briefjes van onder meer 100, 50 en 20 euro. Dat is in beslag genomen. Waar het geld vandaan komt, wordt nog onderzocht. Foto: politie Lochem