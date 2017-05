Wees er snel bij: kaartverkoop Rolling Stones van start

ARNHEM - De verkoop van het optreden van de Rolling Stones in GelreDome in Arnhem begint vandaag om 10.00 uur. De verwachting is dat het concert op 15 oktober snel uitverkocht is.

De afgelopen dagen konden klanten van creditcardmaatschappij American Express al kaarten kopen. Die liepen in prijs op tot 950 euro. De goedkoopste kaarten die nu in de verkoop komen, kosten 95 euro, exclusief servicekosten.

Goffertpark

De laatste keer dat The Stones in Nederland waren, was op Pinkpop in Landgraaf, vier jaar geleden. In 2007 was de band rond Mick Jagger en Keith Richards nog op in het Goffertpark in Nijmegen.

Amateurbeelden van dat concert:

The Stones spelen niet alleen in Arnhem. Ook geven ze een concert in de Amsterdam Arena op 30 september. Verder staan concerten gepland in onder meer Hamburg, Kopenhagen, Düsseldorf, Parijs en München.

Zie ook: The Rolling Stones komen naar Arnhem!