Auto uitgebrand in Nijmegen

Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - In Nijmegen is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde aan de Dinkelstraat.

De brand werd rond vier uur ontdekt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de auto in lichterlaaie. De brandweer kon het vuur wel blussen, maar de auto is onherstelbaar beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten.